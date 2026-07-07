В сеть утек большой редизайн iPhone 18. Такого еще никто не видел

Инсайдер Маджин Бу опубликовал видеоролик с макетом базового iPhone 18 в новом дизайне. Видео появилось в соцсети X.Прошлогодний iPhone 17 безостановочно бьет рекорды популярности, и неудивительно: он получился настолько сбалансированным, что улучшить в нем уже практически нечего. Единственный вариант продать фанатам iPhone 18 вместо iPhone 17 — это обновленный внешний вид. Вот как может выглядеть грядущая «восемнашка»:Есть немало шансов, что мы действительно увидим базовый айфон в совершенно новом для него дизайне. Особенно на фоне слухов, что Apple собирается сделать номерную модель чуть менее привлекательной по спецификациям, чтобы не рушить продажи Pro-версий.