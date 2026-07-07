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В сеть утек большой редизайн iPhone 18. Такого еще никто не видел

Олег


Инсайдер Маджин Бу опубликовал видеоролик с макетом базового iPhone 18 в новом дизайне. Видео появилось в соцсети X. 

Прошлогодний iPhone 17 безостановочно бьет рекорды популярности, и неудивительно: он получился настолько сбалансированным, что улучшить в нем уже практически нечего. Единственный вариант продать фанатам iPhone 18 вместо iPhone 17 — это обновленный внешний вид. Вот как может выглядеть грядущая «восемнашка»: 



Есть немало шансов, что мы действительно увидим базовый айфон в совершенно новом для него дизайне. Особенно на фоне слухов, что Apple собирается сделать номерную модель чуть менее привлекательной по спецификациям, чтобы не рушить продажи Pro-версий. 

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Источник:
X
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Комментарии (2)

Yuri Konst
+27
Yuri Konst
Жуть(
2 часа назад в 12:10
#
Lord
+674
Lord
Да, дожились
минуту назад
#

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