В сеть просочился дерзкий ценник самого необычного смартфона последних лет. Точно надо брать!

Олег

CMF


Инсайдеры раскрыли новые подробности о бюджетном смартфоне от Nothing. Их собрали в Phone Arena.

Ранее мы уже писали о CMF Phone (1). Этот смартфон удивит пользователей своей необычной конструкцией: судя по официальным тизерам, у него будет сменная задняя крышка, которая крепится винтами, а в комплект положат стилизованную фирменную отвертку. Ничего подобного уже давно не выходило в массовую продажу.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Теперь же стали известны «точные» характеристики устройства:

  • 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц
  • Процессор MediaTek Dimensity 7300.
  • 50 МП + датчик глубины
  • 16 МП для селфи
  • Датчик отпечатков пальцев в дисплее
  • 6/128 ГБ, 8/128 ГБ
  • 2 ТБ с возможностью расширения через microSD
  • Аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддержка зарядки 33 Вт
  • Android 14 из коробки.

Что касается прайса, то он порадует буквально всех. Ожидается, что CMF Phone (1) будет продаваться в Индии за 15 999 и 17 999 рупий соответственно, что составляет примерно 16 900 и 19 000 рублей по курсу. Даже если в странах СНГ он будет стоит чуть дороже (до 25 тысяч), то всё равно останется крайне привлекательным вариантом для покупки. 

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Phone Arena
Cсылки по теме:
Nothing представила суббренд CMF, который будет выпускать самые дешёвые гаджеты
Новые смарт-часы от Nothing вовсю продаются на «Яндекс Маркете». Дизайн — бомба, цена — подарок
Наушники от Nothing, ультратонкий пауэрбанк, фотонабор для iPhone и другие полезные гаджеты с AliExpress

Рекомендации

Рекомендации

Apple дала людям «Локатор», а они делают в нём мерзости в промышленных масштабах
Телескоп «Джеймс Уэбб» нашел планету совершенно нового типа. Красота неземная!
В пунктах выдачи Wildberries появилось унизительное правило
Пользователи нашли замену Windows 11 и активно переходят на нее

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии