В сеть просочился дерзкий ценник самого необычного смартфона последних лет. Точно надо брать!

Инсайдеры раскрыли новые подробности о бюджетном смартфоне от Nothing. Их собрали в Phone Arena.
Ранее мы уже писали о CMF Phone (1). Этот смартфон удивит пользователей своей необычной конструкцией: судя по официальным тизерам, у него будет сменная задняя крышка, которая крепится винтами, а в комплект положат стилизованную фирменную отвертку. Ничего подобного уже давно не выходило в массовую продажу.
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Теперь же стали известны «точные» характеристики устройства:
- 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц
- Процессор MediaTek Dimensity 7300.
- 50 МП + датчик глубины
- 16 МП для селфи
- Датчик отпечатков пальцев в дисплее
- 6/128 ГБ, 8/128 ГБ
- 2 ТБ с возможностью расширения через microSD
- Аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддержка зарядки 33 Вт
- Android 14 из коробки.
Что касается прайса, то он порадует буквально всех. Ожидается, что CMF Phone (1) будет продаваться в Индии за 15 999 и 17 999 рупий соответственно, что составляет примерно 16 900 и 19 000 рублей по курсу. Даже если в странах СНГ он будет стоит чуть дороже (до 25 тысяч), то всё равно останется крайне привлекательным вариантом для покупки.