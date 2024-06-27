В сеть просочился дерзкий ценник самого необычного смартфона последних лет. Точно надо брать!

6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц

Процессор MediaTek Dimensity 7300.

50 МП + датчик глубины

16 МП для селфи

Датчик отпечатков пальцев в дисплее

6/128 ГБ, 8/128 ГБ

2 ТБ с возможностью расширения через microSD

Аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддержка зарядки 33 Вт

Android 14 из коробки.

Теперь же стали известны «точные» характеристики устройства:Что касается прайса, то он порадует буквально всех. Ожидается, что CMF Phone (1) будет продаваться в Индии за 15 999 и 17 999 рупий соответственно, что составляет примерно 16 900 и 19 000 рублей по курсу. Даже если в странах СНГ он будет стоит чуть дороже (до 25 тысяч), то всё равно останется крайне привлекательным вариантом для покупки.