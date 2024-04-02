В сеть утек стильный редизайн iOS 18



MacRumors опубликовал скриншот iOS 18, который дает представление о возможном грядущем редизайне этой ОС. Похоже, Apple решила привести систему на смартфонах в соответствие с visionOS.



Ранее уже появлялись слухи о том, что iOS 18 станет самым большим обновлением iPhone за последние годы. Помимо суперкрутой нейросети и прокачанной с её помощью Siri, инженеры Apple готовят переработанный дизайн самой системы — он будет выполнен в дизайн-коде visionOS.







Фото: MacRumors



Свежий скриншот приложения «Камера» дает представление о том, как будет выглядеть система. Похоже, Apple собирается уйти от нынешних матовых, слегка прозрачных окон и меню к «стеклянным» кнопкам с усиленной прозрачностью и краями, отражающими свет и отбрасывающими тени.





Фото: MacRumors



Инсайд выглядит очень правдоподобно еще и потому, что ранее редизайн уже «засветился» в Apple TV: после обновления до tvOS 17.2 в интерфейсе появилась «стеклянная» боковая панель навигации. Свежий скриншот приложения «Камера» дает представление о том, как будет выглядеть система. Похоже, Apple собирается уйти от нынешних матовых, слегка прозрачных окон и меню к «стеклянным» кнопкам с усиленной прозрачностью и краями, отражающими свет и отбрасывающими тени.Инсайд выглядит очень правдоподобно еще и потому, что ранее редизайн уже «засветился» в Apple TV: после обновления до tvOS 17.2 в интерфейсе появилась «стеклянная» боковая панель навигации.