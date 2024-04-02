В сеть утек стильный редизайн iOS 18

Олег

visionOS


MacRumors опубликовал скриншот iOS 18, который дает представление о возможном грядущем редизайне этой ОС. Похоже, Apple решила привести систему на смартфонах в соответствие с visionOS.

Ранее уже появлялись слухи о том, что iOS 18 станет самым большим обновлением iPhone за последние годы. Помимо суперкрутой нейросети и прокачанной с её помощью Siri, инженеры Apple готовят переработанный дизайн самой системы — он будет выполнен в дизайн-коде visionOS.

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Фото: MacRumors
Фото: MacRumors

Свежий скриншот приложения «Камера» дает представление о том, как будет выглядеть система. Похоже, Apple собирается уйти от нынешних матовых, слегка прозрачных окон и меню к «стеклянным» кнопкам с усиленной прозрачностью и краями, отражающими свет и отбрасывающими тени.

Apple TV
Фото: MacRumors

Инсайд выглядит очень правдоподобно еще и потому, что ранее редизайн уже «засветился» в Apple TV: после обновления до tvOS 17.2 в интерфейсе появилась «стеклянная» боковая панель навигации. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+606
law
Интересно то за бегущий человек у самолета?(
Вчера в 20:20
#
꧁ ꧂
+3
꧁ ꧂ law
Режим «съебаться с IOS» )))
Вчера в 21:22
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꧁ ꧂
+3
꧁ ꧂
«...редизайн...» ))) сколько лет уже на IOS в Музыке плеер доработать не могут ! Попробуй при перемотке песен на середине не попасть в «настройку» качества звука! Бесит уже . А вечная проблема проверки , есть в твоей медиатеке воспроизводимая сейчас песня или нет ?? Приходится нажимать добавить в плей-лист и увидеть (как вариант) что такая композиция уже имеется !!! А нельзя какой нибудь значок на плеере выставить , что такая есть ?!?
Вчера в 21:20
#
+606
law ꧁ ꧂
Ваши смайлы не отображаются
Вчера в 21:41
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Anatoly076
+149
Anatoly076
Так будет ИИ в следующей оси или нет? Каждый месяц пишут что будет ИИ+сири , так мол они всех разорвут! То через время снова пишут что есть идеологические и технические ньюансы и пока ИИ не вписывается!!!! 🤔
Вчера в 22:59
#
SithV
+1645
SithV
короче скоро снова вернутся к Аква дизайну и скевоморфизму со стеклом и текстурками))
час назад в 01:27
#
SithV
+1645
SithV
…и только приложению айГайдс не грозят никакие обновления!
час назад в 01:28
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