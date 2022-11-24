В сеть утекла дата выхода Sony PlayStation 6

В сети появился инсайд о сроках выхода следующей консоли от Sony. Информацию опубликовал зарубежный ресурс Hypebeast.
Согласно источнику, данные получены из документов британского Управления по конкурентным рынкам в рамках антимонопольного расследования слияния Microsoft и Activision. Там говорится следующее:
«Microsoft предложила продолжать делать игры Activision доступными на PlayStation только до 2027 года… К тому времени, когда SIE запустит следующее поколение своей консоли PlayStation (что, вероятно, произойдет около [удалено]), она потеряет доступ к Call of Duty и другим играм.»
Источник делает вывод, что Sony выпустит PlayStation 6 либо в конце 2027, либо в 2028 году. Если эти сведения верны, то получается, что PlayStation 5 останется актуальной в течение приблизительно 7 лет.
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