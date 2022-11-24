В сеть утекла дата выхода Sony PlayStation 6



В сети появился инсайд о сроках выхода следующей консоли от Sony. Информацию опубликовал зарубежный ресурс Hypebeast.



Согласно источнику, данные получены из документов британского Управления по конкурентным рынкам в рамках антимонопольного расследования слияния Microsoft и Activision. Там говорится следующее:



«Microsoft предложила продолжать делать игры Activision доступными на PlayStation только до 2027 года… К тому времени, когда SIE запустит следующее поколение своей консоли PlayStation (что, вероятно, произойдет около [удалено]), она потеряет доступ к Call of Duty и другим играм.»