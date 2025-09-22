В сеть утекла One UI 8.5 для смартфонов Galaxy — Samsung всё-таки скопировала iOS 26!

Фото: Unsplash



Компания Компания Samsung готовит большой редизайн интерфейса в грядущей минорной прошивке One UI 8.5. Об этом пишет SamMobile. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, в сеть утекло 6-минутное видео в не очень хорошем качестве — оно демонстрирует смартфон Galaxy с установленной на нем One UI 8.5. Внешний вид системного интерфейса практически не отличается от текущего, а вот встроенные приложения стали выглядеть иначе.Например, в приложении «Телефон» вкладки в нижней части экрана уменьшились и объединились в единую капсулу — аналогичная компоновка сейчас применена в iOS 26. Аналогичные панели появились во многих стандартных приложениях.Инсайдеры утверждают, что в системе есть и другие изменения, но точно мы сможем о них узнать только после релиза.