LastPass

В сеть утекла полная база LastPass с паролями пользователей

Олег

LastPass


Известный сервис для хранения паролей LastPass признался в утечке базы с пользовательскими данными. Об этом сообщает TechCrunch.

Ранее LastPass неоднократно появлялся в новостях в связи с утечками и взломами его серверов. После каждой такой утечки сервис заверял пользователей, что самое ценное — пользовательские пароли — целы и невредимы и находятся в безопасности. Но не в этот раз.

В официальном блоге LastPass генеральный директор сервиса Карим Тубба сознался, что ранее в этом году хакеры сумели скопировать резервную копию базы данных хранилища паролей клиентов. Для этого они воспользовались украденными у сотрудника LastPass ключами от облачного хранилища.

Сообщается, что все пользовательские пароли зашифрованы «проприетарной двоичной системой» и могут быть расшифрованы только при помощи мастер-пароля, который знает только сам пользователь. Однако LastPass предупредил, что теперь злоумышленники могут попытаться получить мастер-пароли, прибегнув к социальной инженерии или же просто «грубой силой». 

Помимо хранилища с пользовательскими паролями злоумышленники получили множество личных данных клиентов LastPass, включая имена, email, номера телефонов и платежную информацию. 

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Источник:
TechCrunch
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Комментарии

+722
Stylus
"прибегнув к социальной инженерии или же просто «грубой силой». Что имелось в виду под этой фразой, неясно."
ЭЭЭЭ, очевидно же с помощью сообщений, почты и скама. так же тупо вымогательством.
час назад в 23:05
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+832
Ufoer Stylus
Брут форс имелся ввиду, тупо перебор по словарям или просто перебор.
24 минуты назад
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