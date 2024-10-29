В сеть утекли новинки Apple, которые должны выйти через несколько дней

Компания Amazon рассекретила ожидающиеся к релизу модели Mac после вчерашнего выхода iMac M4. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, на официальном сайте маркетплейса Amazon появилась свежая сравнительная таблица, в которую зачем-то включили еще не вышедшие модели Mac mini. Судя по этой утечке, будущий настольный компьютер Apple выйдет в двух версиях — с чипами M4 и M4 Pro. Количество ядер заявлено как 14 для ЦП и 20 для графики. А еще новинки можно будет купить с 64 Гб объединенной (оперативной) памяти, что вдвое больше, чем сейчас. Накопитель, как и ранее, доступен в максимальном объеме 8 ТБ.
Согласно источнику, на официальном сайте маркетплейса Amazon появилась свежая сравнительная таблица, в которую зачем-то включили еще не вышедшие модели Mac mini. Судя по этой утечке, будущий настольный компьютер Apple выйдет в двух версиях — с чипами M4 и M4 Pro. Количество ядер заявлено как 14 для ЦП и 20 для графики. А еще новинки можно будет купить с 64 Гб объединенной (оперативной) памяти, что вдвое больше, чем сейчас. Накопитель, как и ранее, доступен в максимальном объеме 8 ТБ.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Помимо характеристик, Amazon «спалил» и дизайн будущих Mac mini. В таблице присутствует изображение компьютера, правда небольшое и в плохом качестве. Всё же на нём можно разглядеть, что Mac mini будет немного меньшего размера в сравнении с текущей моделью, а спереди разместятся два USB-С-порта и (возможно) разъем для наушников. А вот новых цветов корпуса ожидать не стоит: новинки будут доступны лишь в серебристой расцветке, даже при выборе чипа M4 Pro.
В 2024 году Apple довольно халатно относится к утечкам своих продуктов. Слухи и инсайды о новых «яблочных» девайсах были всегда, но чтобы устройство утекало целиком, и тем более попадало «живьем» в руки Вилсакома задолго до релиза — такое нечасто бывало.