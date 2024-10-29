В сеть утекли новинки Apple, которые должны выйти через несколько дней







Компания Amazon рассекретила ожидающиеся к релизу модели Mac после вчерашнего выхода iMac M4. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, на официальном сайте маркетплейса Amazon появилась свежая сравнительная таблица, в которую зачем-то включили еще не вышедшие модели Mac mini. Судя по этой утечке, будущий настольный компьютер Apple выйдет в двух версиях — с чипами M4 и M4 Pro. Количество ядер заявлено как 14 для ЦП и 20 для графики. А еще новинки можно будет купить с 64 Гб объединенной (оперативной) памяти, что вдвое больше, чем сейчас. Накопитель, как и ранее, доступен в максимальном объеме 8 ТБ.



