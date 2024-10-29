В сеть утекли новинки Apple, которые должны выйти через несколько дней

Олег

Фото: MacRumors

Компания Amazon рассекретила ожидающиеся к релизу модели Mac после вчерашнего выхода iMac M4. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, на официальном сайте маркетплейса Amazon появилась свежая сравнительная таблица, в которую зачем-то включили еще не вышедшие модели Mac mini. Судя по этой утечке, будущий настольный компьютер Apple выйдет в двух версиях — с чипами M4 и M4 Pro. Количество ядер заявлено как 14 для ЦП и 20 для графики. А еще новинки можно будет купить с 64 Гб объединенной (оперативной) памяти, что вдвое больше, чем сейчас. Накопитель, как и ранее, доступен в максимальном объеме 8 ТБ.

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Amazon

Помимо характеристик, Amazon «спалил» и дизайн будущих Mac mini. В таблице присутствует изображение компьютера, правда небольшое и в плохом качестве. Всё же на нём можно разглядеть, что Mac mini будет немного меньшего размера в сравнении с текущей моделью, а спереди разместятся два USB-С-порта и (возможно) разъем для наушников. А вот новых цветов корпуса ожидать не стоит: новинки будут доступны лишь в серебристой расцветке, даже при выборе чипа M4 Pro.

В 2024 году Apple довольно халатно относится к утечкам своих продуктов. Слухи и инсайды о новых «яблочных» девайсах были всегда, но чтобы устройство утекало целиком, и тем более попадало «живьем» в руки Вилсакома задолго до релиза — такое нечасто бывало. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+44
Bykolev
Это что кино, чтобы переживать из-за утечек раньше релиза? Теперь Mac mini меньше купят, когда все его уже посмотрели до выхода?
Сегодня в 16:54
#
kardigan
+3755
kardigan Bykolev
Просто влажные фантазии маркетологов😃
2 часа назад в 17:32
#
tellurian
+1994
tellurian Bykolev
Я считаю, эти утечки часть маркетинговой компании по привлечению внимания к новинке. Разогрев перед анонсом. Формирование желания покупки или чтобы у вас зародилась мысль о покупке.
2 часа назад в 17:38
#
YABLOKOFON
+318
YABLOKOFON
Не по тебе кто то знает что там добавили в iOS 17.7.1? Нигде че то нет инфы.
2 часа назад в 17:49
#

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