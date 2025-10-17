В сеть утекли новые ограничения для российских SIM-карт

Фото: Unsplash



Свежие поправки в закон «О связи» содержат новое ограничение и обязательство для абонентов российских операторов связи. О них пишет Forbes.

Согласно источнику, нововведение касается родителей несовершеннолетних. Поскольку обычно они покупают SIM-карты для детей на свой паспорт, то вскоре будут обязаны отчитываться оператору о том, что передали номер несовершеннолетнему. Строго говоря, речь идет не только о родителях формулировка обозначает «владельца SIM-карты». Порядок и сроки передачи этой информации пока не уточняются и будут сформированы позже.Оператор, получивший сведения о том, что номером пользуется несовершеннолетний, должен будет загрузить эти данные в государственную информационную систему мониторинга исполнения операторами связи обязанностей при оказании услуг (ГИС «КСИМ»), которую ведет Роскомнадзор. Сейчас к ней подключена «большая четверка» («Мегафон», МТС, Т2 и Билайн).Далее эту информацию должны будут использовать «организаторы распространения информации в интернете», например, соцсети. Когда пользователь входит (или регистрируется) на их ресурсе с помощью номера телефона, такая компания обязана проверять номер по ГИС «КСИМ», не закреплен ли номер за несовершеннолетним. Делать это ОРИ должны «в целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Особенности доступа детей к таким ресурсами правительство установит позже.Сейчас оформить SIM-карту на свое имя можно с 14 лет, при этом до своего совершеннолетия такой клиент будет числиться у оператора как «ребенок». Для сим-карт, которые куплены на имя родителя для детей, оператор устанавливает статус «передано ребенку».