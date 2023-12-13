В сеть утекли прототипы iPhone 16. Где-то мы уже видели такой дизайн!

Олег

iPhone 16
Фото: MacRumors


В сети опубликовали изображения прототипов iPhone 16 на основе самых свежих инсайдов. О них пишет MacRumors.

Согласно источнику, будущий iPhone 16 внутри самой Apple называют кодовым именем DeLorean. Изображения показывают три прототипа новинки, цвета которых, по заверениям инсайдера, соответствуют тестируемым образцам.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

iPhone 16
Фото: MacRumors 

iPhone 16
Фото: MacRumors 

Судя по рендерам, дизайн оформления блока камер iPhone 16 будет напоминать таковой в iPhone X / iPhone Xs. Ассоциации возникают и с более старыми iPhone 7 Plus / 8 Plus — разница лишь в направлении расположения объективов. Однако существует и вариант с двумя раздельными объективами, как в iPhone 12; говорят, что он даже более распространен в Apple.

iPhone 16
Фото: MacRumors 

iPhone 16
Фото: MacRumors 

Что касается расцветок, то будущий iPhone 16 тестируется в бледно-зеленом, светло-черном и светло-розовом оттенках. На всех прототипах присутствует кнопка действия. Кроме того, на изображениях можно заметить ту самую «кнопку захвата» на торце смартфона: она уже появлялась в инсайдах ранее, но точное её предназначение остается неизвестным. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
-4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
В iPhone 16 появится суперкрутой микрофон, которого еще никогда не было в айфонах
Все модели iPhone 16 получат прокачанную кнопку «Действия»
В сеть слили главное преимущество iPhone 16 Pro

Рекомендации

Рекомендации

В iOS 17 появились новые рингтоны и звуки уведомлений
«Яндекс» запустил аналог Apple Pay и Google Pay. Местами даже лучше и выгоднее
В Telegram появился новый раздел. Дуров объяснил, что это такое
Как добавить криптокошелек TON в настройки Telegram прямо сейчас

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии