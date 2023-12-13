В сеть утекли прототипы iPhone 16. Где-то мы уже видели такой дизайн!



Фото: MacRumors





В сети опубликовали изображения прототипов iPhone 16 на основе самых свежих инсайдов. О них пишет MacRumors.



Согласно источнику, будущий iPhone 16 внутри самой Apple называют кодовым именем DeLorean. Изображения показывают три прототипа новинки, цвета которых, по заверениям инсайдера, соответствуют тестируемым образцам.





Судя по рендерам, дизайн оформления блока камер iPhone 16 будет напоминать таковой в iPhone X / iPhone Xs. Ассоциации возникают и с более старыми iPhone 7 Plus / 8 Plus — разница лишь в направлении расположения объективов. Однако существует и вариант с двумя раздельными объективами, как в iPhone 12; говорят, что он даже более распространен в Apple.Что касается расцветок, то будущий iPhone 16 тестируется в бледно-зеленом, светло-черном и светло-розовом оттенках. На всех прототипах присутствует кнопка действия. Кроме того, на изображениях можно заметить ту самую «кнопку захвата» на торце смартфона: она уже появлялась в инсайдах ранее, но точное её предназначение остается неизвестным.