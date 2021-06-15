На китайском сайте Baidu появились скриншоты ещё не выпущенной операционной системы Windows 11. Её анонс, по слухам, запланирован на 24 июня, а где-то в сети, по всей видимости, уже гуляет тестовая сборка.
Судя по скриншотам, Windows 11 выглядит очень похоже на Windows 10X — эту операционную систему компания Microsoft создавала для гибридных устройств с двумя экранами, но затем забросила, когда выпуск Surface Neo был отменён.
Значки на панели задач размещены по центру, а не слева направо (или сверху вниз, если панель закреплена сбоку). В меню «Пуск» нет живых плиток и исчезла большая часть опций. Доступна только кнопка выключения или перезапуска, иконки закреплённых приложений и справочная информация. «Параметры» примерно выглядят так же, как в Winsows 10, но в них могут появиться настройки, доступные только в новой операционной системе. В целом интерфейс стал гораздо проще и минималистичнее.
Издание The Verge подтвердило подлинность скриншотов. По всей видимости, Windows 11 будет выглядеть именно так, а 24 июня компания Microsoft расскажет обо всех особенностях и преимуществах своей новой ОС.
Демонстрация работы Windows 11:
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