В сеть утекли все цвета iPhone 15

Олег

В сети появились рендеры, которые демонстрируют цветовую гамму корпусов будущих iPhone 15. Их опубликовали в Phone Arena.

Согласно источнику, анонимный 3D-художник создал изображения всего модельного ряда iPhone 15, чтобы продемонстрировать цвета корпуса будущих смартфонов. Рендеры нарисованы на основе свежих утечек, так что мы вполне можем увидеть такие айфоны в сентябре 2023 года.

iPhone 15 Pro
Фото: Phone Arena

Фото: Phone Arena
Фото: Phone Arena

По мнению автора концепта, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получат четыре варианта расцветки: Space Gray, Silver, Gold и Deep Red. «Глубокий красный» цвет станет новинкой и заменит «баклажанный», который появился в iPhone 14 Pro.

Фото: Phone Arena
Фото: Phone Arena

Фото: Phone Arena
Фото: Phone Arena

Что касается более дешевых iPhone 15 и iPhone 15 Plus, то им инсайдеры пророчат целых пять цветов: Midnight (полночный, черный), Starlight (звездный свет, белый), Product Red, Pink и Blue.

Фото: Phone Arena
Фото: Phone Arena

Фото: Phone Arena
Фото: Phone Arena

Первые три расцветки в целом являются обычными для iPhone разных поколений, но розовый и голубой в таких насыщенных тонах совершенно точно будут выделяться и вызывать как восхищение, так и критику. В последний раз мы видели настолько яркие корпуса в iPhone 5C; чуть позже iPhone XR получил подобные расцветки, но они были более приглушенными. 

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Источник:
Phone Arena
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