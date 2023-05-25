Motorola возрождает телефон-легенду из 2000-х — новинка попала на видео и она прекрасна

Олег

Moto


В сети появились свежие инсайды о будущей новинке серии Motorola Razr. Их собрали в Phone Arena.

Согласно источнику, видеоролик с утечкой опубликовал Эван Бласс, хорошо известный инсайдер, периодически предоставляющий информацию в том числе о новинках Apple. На видео, предоставленном Эваном, можно увидеть будущую новинку от Motorola — новый Razr 40 Ultra, модель, которая призвана вызвать скупую слезу у всех поклонников того самого «рейзера» V3, популярного в 2000-х.

Ролик представляет собой рекламное видео длительностью 44 секунды. На нём можно увидеть, что внешний дисплей смартфона имеет сразу три отверстия для камер и вспышки, что является довольно необычным решением. Скорее всего, Motorola пошла на такой шаг, чтобы максимально увеличить внешний экран, и он действительно впечатляет своими размерами. Что касается дизайна, то к нему нет никаких претензий: раскладушка сделана очень стильно.




Сообщается, что Motorola представит Razr 40 Ultra 1 июня 2023 года, то есть менее чем через неделю. Помимо видео, инсайдер предоставил несколько фотографий девайса: 

Moto
Фото: Эван Бласс

Оригинальный телефон Motorola Razr V3 был представлен в 2004 году в форм-факторе раскладушки и покорил не только фанатов технологий, но и людей, которые любили выделяться стильными вещами. Раскладушка в тонком металлическом корпусе не отличалась мощным железом или крутыми камерами, но за её дизайн ей прощали все и раскупали по всему миру. Повторит ли Razr 40 Ultra этот успех, покажет время. 

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Источник:
9to5Google
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