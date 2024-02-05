В сети показали дизайн iPhone 16

Олег

Инсайдеры показали, как будет выглядеть будущая новинка Apple — iPhone 16. Подробности собрали в WCCF Tech.

Рендер грядущего смартфона опубликовали в соцсети X-Twitter. Он основан на самых свежих утечках относительно дизайна будущих айфонов. Судя по всему, Apple вернется к вертикальному расположению камер:

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

iPhone 16

На изображении мы видим заднюю крышку iPhone 16, которая в точности повторяет таковую в iPhone 12. Разница лишь в том, что на рендере она матовая, а в «двенашке» — глянцевая. А еще на рендерах присутствует LiDAR, хотя до сих пор его встраивали лишь в Pro-модели; недавний инсайд утверждал, что датчик получит вся линейка iPhone 16.

Напомним, что, начиная с iPhone 13, объективы задних камер в базовых айфонах размещались по диагонали. Нередко это объясняли размером линз: они стали больше и просто не поместились бы друг над другом. Если инсайды окажутся верны, то пользователи iPhone 12 (и даже 11) могут порадоваться: их смартфоны издалека можно будет спутать с новинками осени 2024 года.

К слову, есть и другой вариант расположения камер, который тоже может оказаться правдой — он больше похож на iPhone X, но с разделенным модулем. 

iPhone 16

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
WCCF Tech
Cсылки по теме:
Названы два главных изменения в дизайне iPhone 16
iPhone 16 Pro Max получит революционную для смартфонов камеру
Раскрыты главные особенности новой кнопки iPhone 16

Рекомендации

Рекомендации

В России создали замену Apple Pay и Google Pay, полностью независимую от iOS и Android
В России появится маркетплейс с пунктами выдачи почти в каждом доме. «Озону» и Wildberries придётся подвинуться
OneUI 6.0 разочаровала владельцев Samsung Galaxy, которые уже успели её установить
«Google Клавиатура» получила гениальную возможность, подсмотренную в iPadOS

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

st00p1dm0nkey
+4265
st00p1dm0nkey
Какую же хрень вы пишите, только дэбил будет ходить и радоваться, что его старый смартфон похож на новый…странно что не написали, чтобы срочно выкупали их на вторичке, а то на радостях цены взлетят до небес
Сегодня в 18:28
#
Monseuir Kotoff
+227
Monseuir Kotoff st00p1dm0nkey
Тут у авторов сложно все с написанием текстов. Лишь бы ляпнуть.
2 часа назад в 19:25
#
Pavel Nikiforov
+663
Pavel Nikiforov st00p1dm0nkey
Копирайтерам плОтют за буквы 🤭
Их задача лить воду и писать дичь ни о чем.
Ресурсы подобные этому живут за счет такой воды.
час назад в 20:47
#
Mers
+4847
Mers
🥴
2 часа назад в 18:55
#