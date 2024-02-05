В сети показали дизайн iPhone 16

Инсайдеры показали, как будет выглядеть будущая новинка Apple — iPhone 16. Подробности собрали в WCCF Tech.



Рендер грядущего смартфона опубликовали в соцсети X-Twitter. Он основан на самых свежих утечках относительно дизайна будущих айфонов. Судя по всему, Apple вернется к вертикальному расположению камер:





На изображении мы видим заднюю крышку iPhone 16, которая в точности повторяет таковую в iPhone 12. Разница лишь в том, что на рендере она матовая, а в «двенашке» — глянцевая. А еще на рендерах присутствует LiDAR, хотя до сих пор его встраивали лишь в Pro-модели; недавний инсайд утверждал, что датчик получит вся линейка iPhone 16.Напомним, что, начиная с iPhone 13, объективы задних камер в базовых айфонах размещались по диагонали. Нередко это объясняли размером линз: они стали больше и просто не поместились бы друг над другом. Если инсайды окажутся верны, то пользователи iPhone 12 (и даже 11) могут порадоваться: их смартфоны издалека можно будет спутать с новинками осени 2024 года.К слову, есть и другой вариант расположения камер, который тоже может оказаться правдой — он больше похож на iPhone X, но с разделенным модулем.