В сети показали iPhone SE 4. Выглядит симпатично!

Олег

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Фото: WCCF Tech


В сети появились рендеры будущего смартфона iPhone SE 4-го поколения. Их показали в WCCF Tech.

Ранее мы писали, что свежие инсайды указывают на активную работу над бюджетным айфоном со стороны Apple. Судя по ним, смартфон больше не выйдет в корпусе iPhone 8 — теперь дизайн станет более актуальным. В частности, инсайдер указывал на корпус iPhone 14.

iPhone SE
Фото: WCCF Tech

На основании этих слухов цифровой художник создал рендеры будущего iPhone SE 4. Задняя часть смартфона немного отличается от «четырки», так как инсайды пророчат ему всего одну камеру. Разумеется, не забыли про порт USB-С и кнопку действия.

iPhone SE
Фото: WCCF Tech

Стоит признать, что девайс выглядит симпатично. Правда, настолько свежий дизайн и Face ID почти не оставляет надежды на по-настоящему бюджетный прайс. 

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Источник:
WCCF Tech
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