В сети показали, насколько iPhone 16 будет больше, чем iPhone 15

Олег

Фото: MacRumors


Инсайдеры опубликовали наглядное сравнение двух будущих новинок iPhone 16 с актуальными моделями. Похоже, чехлы снова придется покупать.

Ранее мы уже публиковали размеры будущих новинок, которые покажут 9 сентября 2024 года — iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Судя по утечкам, смартфоны станут заметно больше, особенно Pro-версии. Это неудивительно: диагонали дисплеев всех моделей существенно увеличатся. Теперь же в сети появилась визуализация изменений габаритов двух из четырех моделей.

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Фото: Twitter
Фото: Twitter

Фото: Twitter
Фото: Twitter

На изображениях можно увидеть, насколько выше станет iPhone 16 Pro Max по сравнению с 15-й моделью. Очевидно, что чехлы от «пятнашек» не подойдут к новинкам, а значит их придется покупать заново. Если вы привыкли пользоваться оригинальными кейсами, то эта новость вас точно не порадует. 

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Комментарии

+16
люмпен2
Разница такая, что на чехлах и пр. шняге очень хорошо все поднимут баблец. Молодцы 👍
Вчера в 19:17
#
+40
tree люмпен2
Если у тебя есть мани на новый айфон , то почему ты не можешь купить новый чехол ?
2 часа назад в 22:49
#
+16
люмпен2 tree
На него кредит не дают (
45 минут назад
#
tellurian
+1729
tellurian
Ещё бы батарейку увеличили
Вчера в 21:03
#

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