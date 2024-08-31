В сети показали, насколько iPhone 16 будет больше, чем iPhone 15



Инсайдеры опубликовали наглядное сравнение двух будущих новинок iPhone 16 с актуальными моделями. Похоже, чехлы снова придется покупать.



Ранее мы уже



Инсайдеры опубликовали наглядное сравнение двух будущих новинок iPhone 16 с актуальными моделями. Похоже, чехлы снова придется покупать.Ранее мы уже публиковали размеры будущих новинок, которые покажут 9 сентября 2024 года — iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Судя по утечкам, смартфоны станут заметно больше, особенно Pro-версии. Это неудивительно: диагонали дисплеев всех моделей существенно увеличатся. Теперь же в сети появилась визуализация изменений габаритов двух из четырех моделей.



На изображениях можно увидеть, насколько выше станет iPhone 16 Pro Max по сравнению с 15-й моделью. Очевидно, что чехлы от «пятнашек» не подойдут к новинкам, а значит их придется покупать заново. Если вы привыкли пользоваться оригинальными кейсами, то эта новость вас точно не порадует.