В сети показали очень редкий ремешок для Apple Watch. Очень странное инженерное творение

Зарубежный инсайдер опубликовал фото редкого прототипа ремешка для Apple Watch, который демонстрирует странное соединение металла и силикона. Об этом пишет Phone Arena.Согласно источнику, ремешок является экспериментальным и дает понять, что Apple постоянно ищет что-то новое и юзабельное, чтобы порадовать и привлечь покупателей. На фото можно увидеть стандартный спортивный силиконовый ремешок красного цвета, который оснащен модернизированной застежкой.

В актуальной версии ремешок крепится с помощью шпильки и заправляется внутрь петли, а здесь Apple тестировала некую версию металлической «бабочки». Удобство такого крепления под вопросом: силиконовый ремешок позиционируется как спортивный, а заниматься спортом с длинной острой железкой на запястье может быть неудобно или даже опасно. Понятно, почему ремешок так и остался прототипом.