В сети показали очень редкий ремешок для Apple Watch. Очень странное инженерное творение

Олег

Зарубежный инсайдер опубликовал фото редкого прототипа ремешка для Apple Watch, который демонстрирует странное соединение металла и силикона. Об этом пишет Phone Arena.

Фото: Twitter
Фото: Twitter

Согласно источнику, ремешок является экспериментальным и дает понять, что Apple постоянно ищет что-то новое и юзабельное, чтобы порадовать и привлечь покупателей. На фото можно увидеть стандартный спортивный силиконовый ремешок красного цвета, который оснащен модернизированной застежкой.

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Фото: Twitter
Фото: Twitter

Фото: Twitter
Фото: Twitter

В актуальной версии ремешок крепится с помощью шпильки и заправляется внутрь петли, а здесь Apple тестировала некую версию металлической «бабочки». Удобство такого крепления под вопросом: силиконовый ремешок позиционируется как спортивный, а заниматься спортом с длинной острой железкой на запястье может быть неудобно или даже опасно. Понятно, почему ремешок так и остался прототипом. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

kardigan
+3631
kardigan
Отчаянное порно😀
час назад в 13:20
#
+7
spb178
Есть такой и очень удобный
50 минут назад
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