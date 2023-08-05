В сети показали рекордно тонкие рамки дисплея iPhone 15 Pro. Выглядит потрясно

Олег

iPhone 15 Pro


Ранее мы неоднократно писали об инсайдах, которые пророчат будущим iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max сверхтонкие рамки дисплея. В сети даже появлялась информация, что ради этого Apple заказала изготовление нового типа OLED-матрицы, из-за чего смартфоны могут выйти с задержкой.

Теперь же 9to5Mac опубликовал рендеры будущих флагманов Apple в сравнении с дисплеями уже существующих моделей. Изображения создал Ян Зелбо. Разница действительно заметна:

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iPhone

iPhone

iPhone

iPhone

iPhone

Внешний вид это лишь одна сторона нововведения. Насколько удобной в использовании будет такая тонкая рамка, пока остается под вопросом. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

–466
NYX
Ну что гои, готовы? Вас ждут вкусные цены и никакой гарантии 😂
Вчера в 21:32
#
+87
Дедушка заподло
Что ж вы с этими рамками носитесь как курица с яйцом. Доля миллиметров, а сколько шума:) батарея нужна другая, чтоб держало долго. Это будет гораздо интереснее решение.
Вчера в 22:18
#
tellurian
+4909
tellurian d’Autriche
Буквально 1-2 случая на миллионы продаж. Там бы ещё узнать что люди делали со смартфонами.
Сегодня в 07:50
#
+317
d’Autriche tellurian
Не поверишь, просто пользовался. Пока выгорела статичная херня типа батарейки и сраной полоски снизу. Но я никак не ожидал этого всего через 7 месяцев
Сегодня в 09:48
#
Вася Вотафаков
+5496
Вася Вотафаков
Скольки сантиметровое падение выдержат эти рамки в чехле без ущерба для экрана ? Ооочень интересно 😁
Сегодня в 01:38
#