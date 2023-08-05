В сети показали рекордно тонкие рамки дисплея iPhone 15 Pro. Выглядит потрясно

Ранее мы неоднократно писали об инсайдах, которые пророчат будущим iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max сверхтонкие рамки дисплея. В сети даже появлялась информация, что ради этого Apple заказала изготовление нового типа OLED-матрицы, из-за чего смартфоны могут выйти с задержкой.
Теперь же 9to5Mac опубликовал рендеры будущих флагманов Apple в сравнении с дисплеями уже существующих моделей. Изображения создал Ян Зелбо. Разница действительно заметна:
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Внешний вид это лишь одна сторона нововведения. Насколько удобной в использовании будет такая тонкая рамка, пока остается под вопросом.
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