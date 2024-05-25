В сети показали самый необычный iPod, который только можно себе представить

Олег

Коллекционер продемонстрировал необычный прототип «яблочного» плеера iPod, который выполнен в виде консоли. На устройство обратил внимание MacRumors.

Согласно источнику, прототип показал на видео известный коллекционер редкой электроники AppleDemoYT. В ролике можно увидеть iPod 3-го поколения A1023 — спереди он выполнен из белого пластика, а сзади у него традиционная зеркально отполированная металлическая крышка.

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Фото: MacRumors

Фото: MacRumors

Фото: MacRumors

Самое необычное в нем — элементы управления. Помимо привычного колеса прокрутки плеер оснащен четырьмя дополнительными кнопками и даже может работать как игровая консоль. AppleDemoYT продемонстрировал на iPod A1023 работу игры Stacker, которая по сути является тетрисом, а также несколько других тайтлов. На борту устройства установлена iPodOS 2.0, а выпущено оно было в 2003 году.

Коллекционер урвал этот самый необычный iPod в истории у торговца запчастями, и сумел запустить его, заменив шлейф подключения жесткого диска. 


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Источник:
MacRumors
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