В сети показали «веганские» чехлы Apple для iPhone 15. Они заменят кожаные кейсы

Олег

iPhone 15

Фото: MacRumors

Свежий инсайд демонстрирует новый тип оригинальных чехлов для iPhone 15, которые должны представить вместе с будущими смартфонами. Фото показали в MacRumors.

Согласно источнику, в 2023 году Apple готовит к релизу «веганские» чехлы для iPhone. Оригинальных кожаных кейсов мы больше не увидим — теперь только копии с AliExpress. Инсайд гласит, что компания собирается использовать «веганские материалы» вместо кожи с новой текстурой, которая обеспечит иные тактильные ощущения.

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В соцсети X появилась фотография будущих чехлов, на которой можно разглядеть текстуру вроде «рогожки». Инсайдеры утверждают, что кейс сделан из двух материалов, которые более экологичны, чем коровья кожа, и оставляют меньший углеродный след.

По поводу износостойкости новых материалов, а также ценообразования на чехлы пока ничего не известно. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

st00p1dm0nkey
+4075
st00p1dm0nkey
То есть чехлы надо было есть, а не на смартфон натягивать?
Сегодня в 17:55
#
Dmitriy
+667
Dmitriy
О, кожа молодого дерматина по цене целого крокодайла :)))
Сегодня в 18:11
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