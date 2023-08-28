В сети показали «веганские» чехлы Apple для iPhone 15. Они заменят кожаные кейсы

Фото: MacRumors



Свежий инсайд демонстрирует новый тип оригинальных чехлов для iPhone 15, которые должны представить вместе с будущими смартфонами. Фото показали в MacRumors.



Согласно источнику, в 2023 году Apple готовит к релизу «веганские» чехлы для iPhone. Оригинальных кожаных кейсов мы



Свежий инсайд демонстрирует новый тип оригинальных чехлов для iPhone 15, которые должны представить вместе с будущими смартфонами. Фото показали в MacRumors.Согласно источнику, в 2023 году Apple готовит к релизу «веганские» чехлы для iPhone. Оригинальных кожаных кейсов мы больше не увидим — теперь только копии с AliExpress. Инсайд гласит, что компания собирается использовать «веганские материалы» вместо кожи с новой текстурой, которая обеспечит иные тактильные ощущения.



В соцсети X появилась фотография будущих чехлов, на которой можно разглядеть текстуру вроде «рогожки». Инсайдеры утверждают, что кейс сделан из двух материалов, которые более экологичны, чем коровья кожа, и оставляют меньший углеродный след.



По поводу износостойкости новых материалов, а также ценообразования на чехлы пока ничего не известно.