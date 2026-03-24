Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

В сети показали железную причину купить Macbook Neo вместо Windows-ноутбука

Олег


Macbook Neo протестировали на управление памятью и оказалось, что он ведет себя гораздо лучше, чем сопоставимые ноутбуки с Windows. Об этом написал WCCF Tech. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, тестирование провел YouTube-канал Hardware Canucks с целью проверить, как бюджетнвй макбук рапспоряжается своими 8 Гб оперативной памяти — такой объем очень критикуют в сети. Автор теста запустил на Macbook Neo одно за другим 60 приложений и не увидел ни одного сбоя; при этом Windows-ноутбук (которым, судя по всему, стал Lenovo Legion) выключился еще до достижения этого количества. 

Эксперимент вызвал жесткие споры в соцсетях, где канал обвинили в подлоге и предвзятости — например, говорили, что Windows просто ушел в спящий режим или погас по таймеру. Канал отвечал, что ничего подобного не было, на ноутбуке просто появлялся черный экран. На Reddit даже нашлась ветка обсуждения похожей проблемы с другими моделями Windows-ноутбуков. 

Hardware Canucks провел и другие тесты, например, с потоковым видео, в которых Macbook Neo также показал себя лучше конкурентов. 
-2
Источник:

iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Balterby
+131
Balterby
Запустил приложения и не работали в них? Тогда смысл теста? А сборку в CAD системе с 3000+ деталей запустит? Если запустит можно ли будет с ней работать? Очевидно же что ноут с 8 Гб мусор, в чем хотят убедить людей?
Сегодня в 08:45
#
Олег Воронин
+2358
Олег Воронин Balterby
В том, что в любом деле лучше сначала самому попробовать, а потом оценивать.
Сегодня в 09:14
#
+221
Gabriel Balterby
Блин, ну это домашний ноутбук.
Для учебы и так для всякой хрени( фото подредактировать, видеосвязь, интернет) одним словом не для работы.
час назад в 13:27
#
Вадим Закатов
0
Вадим Закатов
А что теперь с русской клавиатурой на NEO? Как наносить? Гравировку не сделать, синей ручкой нарисовать? Есть способы?
Сегодня в 10:13
#
kardigan
+4389
kardigan Вадим Закатов
Есть один способ:купить нормальный ноутбук и не париться с этим утюгом -он не стоит тех денег, что просит яблоко.
Сегодня в 11:18
#
+221
Gabriel Вадим Закатов
На клавиатуре iMac как наносят?
Колдовством наверное)
час назад в 13:23
#