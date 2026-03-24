В сети показали железную причину купить Macbook Neo вместо Windows-ноутбука

Macbook Neo протестировали на управление памятью и оказалось, что он ведет себя гораздо лучше, чем сопоставимые ноутбуки с Windows. Об этом написал WCCF Tech.
Согласно источнику, тестирование провел YouTube-канал Hardware Canucks с целью проверить, как бюджетнвй макбук рапспоряжается своими 8 Гб оперативной памяти — такой объем очень критикуют в сети. Автор теста запустил на Macbook Neo одно за другим 60 приложений и не увидел ни одного сбоя; при этом Windows-ноутбук (которым, судя по всему, стал Lenovo Legion) выключился еще до достижения этого количества.
Эксперимент вызвал жесткие споры в соцсетях, где канал обвинили в подлоге и предвзятости — например, говорили, что Windows просто ушел в спящий режим или погас по таймеру. Канал отвечал, что ничего подобного не было, на ноутбуке просто появлялся черный экран. На Reddit даже нашлась ветка обсуждения похожей проблемы с другими моделями Windows-ноутбуков.
Hardware Canucks провел и другие тесты, например, с потоковым видео, в которых Macbook Neo также показал себя лучше конкурентов.