В сети появились первые тесты SSD PCIe 5. Он перевернет всё

Первые SSD нового стандарта PCIe 5.0 начали появляться в продаже и уже попали в руки тестировщикам. О них написали в The Verge.Согласно источнику, на стол журналисту попали накопители Crucial T700 PCIe Gen 5.0 NVMe на 2 ТБ и FireCuda 540 на 1 ТБ от Seagate. Автор прогнал из через бенчмарк и получил впечатляющие цифры:Для сравнения приводим скорость встроенного SSD стандарта PCIe 4 в MacBook Pro 16 (2023) с чипом M2 Max:Источник отмечает, что для получения максимальной отдачи от нового стандарта PCIe 5.0 пользователю потребуется материнская плата, совместимая с ним. Таковых сейчас почти нет, так как интерфейс только запускается. При этом в определенных сценариях разницы между PCIe 4 и PCIe 5 почти не будет — к примеру, скорость запуска нескольких популярных игр вроде Cyberpunk 2077 и Returnal различается на доли секунд (в сравнении с Samsung 980 Pro PCIe 4).Ранее Microsoft анонсировала возможность потоковой передачи данных с накопителя прямо в графический процессор, без необходимости их распаковки в ЦП. Предполагается, что в таком сценарии PCIe 5 может раскрыться полноценно и выведет графические задачи на совершенно новый уровень.