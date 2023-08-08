В сети появились первые тесты SSD PCIe 5. Он перевернет всё

Олег

SSD


Первые SSD нового стандарта PCIe 5.0 начали появляться в продаже и уже попали в руки тестировщикам. О них написали в The Verge.

Согласно источнику, на стол журналисту попали накопители Crucial T700 PCIe Gen 5.0 NVMe на 2 ТБ и FireCuda 540 на 1 ТБ от Seagate. Автор прогнал из через бенчмарк и получил впечатляющие цифры:

Crucial T700
Crucial T700

FireCuda 540
FireCuda 540

Для сравнения приводим скорость встроенного SSD стандарта PCIe 4 в MacBook Pro 16 (2023) с чипом M2 Max:

MacBook Pro 16 (2023)

Источник отмечает, что для получения максимальной отдачи от нового стандарта PCIe 5.0 пользователю потребуется материнская плата, совместимая с ним. Таковых сейчас почти нет, так как интерфейс только запускается. При этом в определенных сценариях разницы между PCIe 4 и PCIe 5 почти не будет — к примеру, скорость запуска нескольких популярных игр вроде Cyberpunk 2077 и Returnal различается на доли секунд (в сравнении с Samsung 980 Pro PCIe 4).

Samsung 980 Pro
Samsung 980 Pro

Игры

Ранее Microsoft анонсировала возможность потоковой передачи данных с накопителя прямо в графический процессор, без необходимости их распаковки в ЦП. Предполагается, что в таком сценарии PCIe 5 может раскрыться полноценно и выведет графические задачи на совершенно новый уровень.

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Источник:
The Verge
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Комментарии

+101
samych
А что перевернёт?
2 часа назад в 20:56
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+120
ProLogic6 samych
мозги твои с боку на бок может работать начнут или хотя бы читать до конца
15 минут назад
#
Dmitriy
+644
Dmitriy
Ох, представляю, какой это будет кипятильник... Там и водянка не поможет уже....
час назад в 21:24
#
+78
Gandalf2021 Dmitriy
В дорогие модели будут встраивать элемент Пельтье с завода)
53 минуты назад
#