В сети появился список самых популярных паролей в 2022 году. И смешно, и грустно

Олег

Пароль

Фото: Unsplash 

Эксперты по кибербезопасности опубликовали «топ-200» популярных паролей среди пользователей во всем мире. Большинство из них подбираются менее чем за 1 секунду.

Команда NordPass поделилась результатами исследования паролей, которые в течение 2022 года были самими популярными у пользователей 30 стран мира. Чтобы получить эти результаты, эксперты проанализировали базу данных объемом 3 ТБ.

Почти вся «двухсотка» состоит из простейших паролей, которые пользователи создают «для галочки». Вот самые популярные:

  1. password (почти 5 млн раз)
  2. 123456 (почти 1,5 млн раз)
  3. 123456789
  4. quest
  5. qwerty
  6. 12345678
  7. 111111
  8. 12345
  9. col123456
  10. 123123.

Это первая десятка в рейтинге. Помимо нее, пользователи очень любят пароли «abc123», «vip», «password1», «zxcvbnm», а также состоящие из повторяющихся цифр. Подавляющее большинство этих паролей подбираются за менее чем за секунду, лишь некоторые будут взломаны через 1-5 или 15 минут. Это абсолютно смешные показатели для тех, кто в реальности захочет получить доступ к вашим личным данным, особенно с учетом развития нейросетей, например, PassGAN.

В целом стоит признать: в 2022 году люди всё еще не понимают важность паролей и не заморачиваются выбором надежного сочетания знаков. Напомним, что максимально надежный пароль состоит из цифр, букв разного регистра и знаков препинания, а общее количество символов в идеале не меньше 12. 

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Источник:
NordPass
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Комментарии

–21
oskar
А зачем заморачиваться? Прямо у всех секретные документы? Жена вряд ли будет использовать спецсредства, чтобы глянуть ваши фотки или звонки, да вы и так, наверняка, ей сказали пароль на всякий случай. У меня вообще пароля нет на телефоне, он мне не нужен и там ничего нет.
Сегодня в 10:00
#
Ckor_30
+660
Ckor_30
Эти пороли милион раз на разных ресурсах постят.
Сегодня в 11:00
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Den Prite
+147
Den Prite
Блин там есть мой пароль 😳 откуда они его узнали ??? 🤦‍♂️😳
11 минут назад
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