В сети появился список самых популярных паролей в 2022 году. И смешно, и грустно

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Эксперты по кибербезопасности опубликовали «топ-200» популярных паролей среди пользователей во всем мире. Большинство из них подбираются менее чем за 1 секунду.
Команда NordPass поделилась результатами исследования паролей, которые в течение 2022 года были самими популярными у пользователей 30 стран мира. Чтобы получить эти результаты, эксперты проанализировали базу данных объемом 3 ТБ.
Почти вся «двухсотка» состоит из простейших паролей, которые пользователи создают «для галочки». Вот самые популярные:
Это первая десятка в рейтинге. Помимо нее, пользователи очень любят пароли «abc123», «vip», «password1», «zxcvbnm», а также состоящие из повторяющихся цифр. Подавляющее большинство этих паролей подбираются за менее чем за секунду, лишь некоторые будут взломаны через 1-5 или 15 минут. Это абсолютно смешные показатели для тех, кто в реальности захочет получить доступ к вашим личным данным, особенно с учетом развития нейросетей, например, PassGAN.
В целом стоит признать: в 2022 году люди всё еще не понимают важность паролей и не заморачиваются выбором надежного сочетания знаков. Напомним, что максимально надежный пароль состоит из цифр, букв разного регистра и знаков препинания, а общее количество символов в идеале не меньше 12.
Эксперты по кибербезопасности опубликовали «топ-200» популярных паролей среди пользователей во всем мире. Большинство из них подбираются менее чем за 1 секунду.
Команда NordPass поделилась результатами исследования паролей, которые в течение 2022 года были самими популярными у пользователей 30 стран мира. Чтобы получить эти результаты, эксперты проанализировали базу данных объемом 3 ТБ.
Почти вся «двухсотка» состоит из простейших паролей, которые пользователи создают «для галочки». Вот самые популярные:
- password (почти 5 млн раз)
- 123456 (почти 1,5 млн раз)
- 123456789
- quest
- qwerty
- 12345678
- 111111
- 12345
- col123456
- 123123.
Это первая десятка в рейтинге. Помимо нее, пользователи очень любят пароли «abc123», «vip», «password1», «zxcvbnm», а также состоящие из повторяющихся цифр. Подавляющее большинство этих паролей подбираются за менее чем за секунду, лишь некоторые будут взломаны через 1-5 или 15 минут. Это абсолютно смешные показатели для тех, кто в реальности захочет получить доступ к вашим личным данным, особенно с учетом развития нейросетей, например, PassGAN.
В целом стоит признать: в 2022 году люди всё еще не понимают важность паролей и не заморачиваются выбором надежного сочетания знаков. Напомним, что максимально надежный пароль состоит из цифр, букв разного регистра и знаков препинания, а общее количество символов в идеале не меньше 12.