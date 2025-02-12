В сети распаковали iPhone SE 4. На этот раз обошлось без Вилсакома

Олег

ESR


В соцсетях завирусилось видео с распаковкой смартфона, похожего на рендеры еще не вышедшего iPhone SE 4. Ролик опубликовал китайский бренд ESR, который производит и продает аксессуары для девайсов Apple.

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На видео можно рассмотреть коробку и бумажные пломбы, идентичные «яблочным». Упаковка раскрывается и там лежит белый iPhone, дизайн которого не совпадает ни с одной актуальной моделью. Он полностью соответствуют свежим утечкам относительно внешнего вида iPhone SE 4, и передняя панель тоже похожа на инсайды. Со смартфона снимают заводские пленки и надевают фирменные аксессуары ESR — защитное стекло и чехол с MagSafe. На фоне можно увидеть лежащий на столе iPhone SE 4 темно-серого цвета.




Неясно, настоящие ли это айфоны до релиза или макеты, но выглядеть iPhone SE 4 будет именно таким образом. Ролик дает возможность увидеть его в руках и понять, как новинка будет смотреться в жизни.

Любопытно, что пару дней назад блогер Валентин Wylsacom выпустил ролик «Это iPhone SE 4», однако показал в нём лишь чехлы для будущего смартфона. Ранее в видео с аналогичным названием «Это Macbook Pro M4» он показал настоящий эксклюзив — реальный Macbook Pro M4, который получил от инсайдера до официального релиза. В этот раз, похоже, блогеру не удалось удивить публику новым эксклюзивом. 

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Комментарии

+5
shak
Он хотя бы сам старается , а не пишет статью по чужим материалам 😁
Сегодня в 16:52
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