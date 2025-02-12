В сети распаковали iPhone SE 4. На этот раз обошлось без Вилсакома

В соцсетях завирусилось видео с распаковкой смартфона, похожего на рендеры еще не вышедшего iPhone SE 4. Ролик опубликовал китайский бренд ESR, который производит и продает аксессуары для девайсов Apple.

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