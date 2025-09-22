В сети restore: стартовала выдача первых предзаказов и свободная продажа новинок Apple из линейки iPhone 17

В свободной продаже новинки доступны с 22 сентября онлайн и в магазинах Москвы на Неглинной 8/10 и в торговых центрах Авиапарк, Павелецкая Плаза, Европолис, Европейский, Саларис, Метрополис, Афимолл Сити, Атриум, Мега Белая Дача. В остальные магазины сети новинки будут поступать в течение ближайшей недели.По итогам предзаказа на 22 сентября был зафиксирован значительный интерес к новой модели – количество предзаказов в 2025 г. на 58% в штуках и на 62% в деньгах больше по сравнению с прошлым годом. Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург сформировали 65% всего предзаказа. Далее по активности идут города: Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара, Краснодар.Абсолютным лидером по предзаказам стали модели iPhone 17 Pro Max (62,7%), внутри этого модельного ряда активнее всего берут iPhone 17 Pro Max 512 Гб. Клиентов больше всего интересует новый цвет Cosmic Orange и Deep Blue. Наибольшее количество предзаказов (56%) приходится на мужскую аудиторию в возрасте 30-35 лет. Интерес связан с новым форм фактором и интересным цветом. Для тех, кто покупает телефон в первых рядах очень важны отличия от предыдущей линейки. В линейке iPhone 17 есть классный новый цвет и обновленная камера.restore: 20 лет является премиальным продавцом техники Apple и всегда стремится в числе первых познакомить своих клиентов с новинками. В этом году сеть магазинов продолжает эту традицию и начиная с 2:00 (МСК) 20 сентября посетители restore: на Неглинной 8/10 первыми смогли посмотреть и протестировать новый смартфон из линейки iPhone 17. С 20 сентяря в других магазинах сети также были представлены модели Apple для тестирования и принятия решения по предзакажу.