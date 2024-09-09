В сети сравнили автономность двух главных конкурентов iPhone 16 Pro Max

Олег
Galaxy vs Pixel


YouTube-канал PhoneBuff решил провести видеосравнение двух самых свежих флагманских Android-смартфонов текущего года — Google Pixel 9 Pro XL и Samsung Galaxy S24 Ultra. Устройства показали, на что способны в плане автономности.

У обоих девайсов примерно равная емкость аккумуляторов: 5000 mAh у S24 Ultra против 5060 mAh у Pixel. Тестирование проводилось с помощзью роботизированной «руки», которая выполняла бытовые действия в разных приложениях — переписка в мессенджере, веб-серфинг и так далее — с одинаковой скоростью на двух смартфонах по очереди.

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Сравнение

Результат следующий: спустя 26 часов 7 минут тестирования Google Pixel 9 Pro XL полностью отключился, при этом Galaxy S24 Ultra протянул 27 часов 45 минут. Разница довольно существенная — более чем 1:40. Любопытно узнать, какой результат покажет iPhone 16 Pro Max после релиза. 


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Источник:
PhoneBuff
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Комментарии

+4497
Gabriel
Оба смартфона обрели свой неповторимый дизайн.
Пиксель прям возмужал.
Вчера в 21:00
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