В сети сравнили автономность двух главных конкурентов iPhone 16 Pro Max

YouTube-канал PhoneBuff решил провести видеосравнение двух самых свежих флагманских Android-смартфонов текущего года — Google Pixel 9 Pro XL и Samsung Galaxy S24 Ultra. Устройства показали, на что способны в плане автономности.У обоих девайсов примерно равная емкость аккумуляторов: 5000 mAh у S24 Ultra против 5060 mAh у Pixel. Тестирование проводилось с помощзью роботизированной «руки», которая выполняла бытовые действия в разных приложениях — переписка в мессенджере, веб-серфинг и так далее — с одинаковой скоростью на двух смартфонах по очереди.