В сети всплыли условия, на которых Apple рассылает Vision Pro всем желающим. Это какая-то тюрьма

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Компания Apple ставит очень жесткие условия получателям своей новой гарнитуры смешанной реальности Vision Pro. Об этом пишет 9to5Mac. Ранее мы писали, что



Согласно источнику, Apple решила всерьез бороться с утечками и выкатила получателям Vision Pro Developer Kit строжайшие условия использования гарнитуры. Например, разработчик обязуется тестировать девайс в помещении, «полностью закрытом сплошными дверями, полами, стенами и потолком, а также замками, которые могут быть задействованы во время использования» гарнитуры. При этом нужно следить, чтобы «семья, друзья, соседи по комнате или домашние работники» ни в коем случае не получили доступ и даже не увидели Vision Pro.



А вот еще несколько условий:



Компания Apple ставит очень жесткие условия получателям своей новой гарнитуры смешанной реальности Vision Pro. Об этом пишет 9to5Mac. Ранее мы писали, что Apple начала принимать заявки на получение Vision Pro Developer Kit — это комплекты для разработчиков, которые позволяют тестировать софт и игры перед их релизом. Тогда было известно, что для компании важно увидеть два условия: зарегистрированный платный аккаунт разработчика и подробный проект будущего приложения. Теперь же появились новые подробности.Согласно источнику, Apple решила всерьез бороться с утечками и выкатила получателям Vision Pro Developer Kit строжайшие условия использования гарнитуры. Например, разработчик обязуется тестировать девайс в помещении, «полностью закрытом сплошными дверями, полами, стенами и потолком, а также замками, которые могут быть задействованы во время использования» гарнитуры. При этом нужно следить, чтобы «семья, друзья, соседи по комнате или домашние работники» ни в коем случае не получили доступ и даже не увидели Vision Pro.А вот еще несколько условий:

«При использовании ДК должен постоянно находиться под Вашим контролем (при Вас лично или в пределах Вашей прямой видимости). Вы должны убедиться, что DK защищен паролем. Никогда не оставляйте ДК без присмотра. Когда он не используется, выключите DK и храните его в запертом футляре Pelican в запертом месте, доступ к которому есть только у вас (например, в запертой комнате или шкафу, сейфе или запертом ящике).»



И, наконец, получатель Vision Pro Developer Kit не имеет права перемещать его за пределы адреса, указанного при отправке заявки на получение. Чтобы это сделать, придется получить письменное согласие Apple. Покинуть место жительства более чем на 10 дней (например, уехав в отпуск) тоже нельзя — Apple обязывает разработчика сначала связаться с ней и «проконсультироваться, как обеспечить безопасность» устройства.



Apple уведомляет получателя, что будет использовать AirTag для отслеживания каждой гарнитуры.



А еще ему придется построить бункер без окон и постараться держаться подальше от всех друзей, чтобы случайно ничего им не рассказать.

Такие строгие условия несомненно отпугнут немало желающих получить гарнитуру для тестирования. Apple серьезно ограничивает свободу действий разработчика, который получил Vision Pro Developer Kit: правила касаются не только самого девайса, но и личной жизни девелопера.