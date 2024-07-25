В Шедевруме теперь можно создавать клипы и добавлять музыку



Пользователи Шедеврума теперь могут создавать клипы из видео, изображений и Фильтрумов, сгенерированных с помощью нейросети YandexART. Новые возможности будут полезны, например, артистам: музыканты смогут использовать приложение как инструмент для создания обложек, видеошотов и других роликов. Это поможет им сократить затраты на оформление своих творческих проектов. Кроме того, к клипам и другим видео, созданным в Шедевруме, теперь можно добавлять отрывки треков из Яндекс Музыки.



Для того чтобы создать клип в Шедевруме, нужно выбрать несколько сгенерированных YandexART видео или картинок, затем смонтировать их во встроенном редакторе и добавить отрывок из песни. Продолжительность клипа может быть не больше двух минут.











Сейчас в музыкальной библиотеке Шедеврума доступно более 430 тысяч треков из каталога Яндекс Музыки, и она будет пополняться. Чтобы пользователи могли быстрее найти композицию под настроение и атмосферу своих сгенерированных видео и клипов, команда сервиса подготовила подборки в разных жанрах: поп, рэп, рок, ритмичная, романтичная и другие.



Артисты уже используют Шедеврум для визуального оформления своего творчества. Например, ранее «Винтаж», ТРАВМА, SKIDRI, DVRKLXGHT создали с помощью нейросети обложку для своего трека «Плохая девочка», а Баста и DJ Groove — для композиции «Джунгли зовут». Сейчас полезных инструментов для музыкантов стало ещё больше. Так, исполнитель Тайпан уже попробовал новые функции и создал клип на трек «Авиарежим», премьера которого состоялась 2 июля. Сейчас в музыкальной библиотеке Шедеврума доступно более 430 тысяч треков из каталога Яндекс Музыки, и она будет пополняться. Чтобы пользователи могли быстрее найти композицию под настроение и атмосферу своих сгенерированных видео и клипов, команда сервиса подготовила подборки в разных жанрах: поп, рэп, рок, ритмичная, романтичная и другие.Артисты уже используют Шедеврум для визуального оформления своего творчества. Например, ранее «Винтаж», ТРАВМА, SKIDRI, DVRKLXGHT создали с помощью нейросети обложку для своего трека «Плохая девочка», а Баста и DJ Groove — для композиции «Джунгли зовут». Сейчас полезных инструментов для музыкантов стало ещё больше. Так, исполнитель Тайпан уже попробовал новые функции и создал клип на трек «Авиарежим», премьера которого состоялась 2 июля.