В школах и тюрьмах запретили телефоны

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит в ФЗ «Об образовании» поправки, предусматривающие ограничение на использование сотовых телефонов и смартфонов в школах. Школьникам запрещается пользоваться мобильниками во время проведения учебных занятий, а на переменах и после уроков они разрешены. Кроме того, ими можно пользоваться при возникновении ситуаций, связанных с угрозами жизни или здоровью школьников и учителей и в других экстренных случаях.



Закон вступил в силу с момента официального опубликования. Следить за его исполнением обязаны педагоги и школьное руководство. Некоторые школы и раньше запрещали учащимся пользоваться телефонами на уроках, но эти запреты регламентировались региональным законодательством, уставами учебных заведений, распоряжениями ответственных лиц или были неформальными, а теперь они единые по всей стране.



Путин также подписал два закона, ужесточающих наказание за пронос телефонов и сим-карт в места заключения. Первый усиливает административную ответственность — теперь за такое правонарушение будут назначать штраф в размере от 25 до 50 тысяч рублей с конфискацией средства связи (ранее штраф составлял до 5 тысяч). Второй закон вводит уголовную ответственность за повторную попытку передать телефон: штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты осуждённого за год или два года, принудительные работы или лишение свободы сроком до двух лет. Судить будут того, кто передаёт телефон, а не того, кому он предназначается.



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