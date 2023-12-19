В школах и тюрьмах запретили телефоны

Александр

Фото: Unsplash


Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит в ФЗ «Об образовании» поправки, предусматривающие ограничение на использование сотовых телефонов и смартфонов в школах. Школьникам запрещается пользоваться мобильниками во время проведения учебных занятий, а на переменах и после уроков они разрешены. Кроме того, ими можно пользоваться при возникновении ситуаций, связанных с угрозами жизни или здоровью школьников и учителей и в других экстренных случаях.

Закон вступил в силу с момента официального опубликования. Следить за его исполнением обязаны педагоги и школьное руководство. Некоторые школы и раньше запрещали учащимся пользоваться телефонами на уроках, но эти запреты регламентировались региональным законодательством, уставами учебных заведений, распоряжениями ответственных лиц или были неформальными, а теперь они единые по всей стране.

Путин также подписал два закона, ужесточающих наказание за пронос телефонов и сим-карт в места заключения. Первый усиливает административную ответственность — теперь за такое правонарушение будут назначать штраф в размере от 25 до 50 тысяч рублей с конфискацией средства связи (ранее штраф составлял до 5 тысяч). Второй закон вводит уголовную ответственность за повторную попытку передать телефон: штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты осуждённого за год или два года, принудительные работы или лишение свободы сроком до двух лет. Судить будут того, кто передаёт телефон, а не того, кому он предназначается.

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Комментарии

+1067
Grealex
И это правильно.
2 часа назад в 23:05
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Роман Лесной
+4
Роман Лесной
2 ярда обокрали, 3 млн заплатил, не проблема воровать дальше
22 минуты назад
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