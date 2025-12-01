В силу вступил новый расчет автомобильного утильсбора

Фото: UnsplashОсновной отличительной особенностью нового расчета является прогрессивная шкала мощности автомобиля. Льготные условия сохраняются лишь для машин с моторами ниже 160 л.с., которые ввозятся для личного пользования. За остальные авто придется платить государству в несколько раз больше, чем ранее. Под новый расчет попали электрокары и гибриды, их мощность считается суммарно по всем моторам.
Власти РФ ввели новый алгоритм расчета утильсбора с 1 декабря. Для ряда моделей авто платеж многократно вырастет, пишет Autonews.
«Еще раз хочу обратить внимание, что мы не распространяем этот повышенный утилизационный сбор на физлиц, которые ввозят автомобили до 160 л.с. Если посмотреть на текущий парк легковых автомобилей в стране, то почти 80% текущего парка автомобилей — это автомобили до 160 л.с. Если реплицировать планы по ввозу на тот рынок, который уже сложился за все эти десятилетия, можно сказать, что порядка 80% потребителей мы не затрагиваем этими изменениями», — Минпромторг.
Например, вот как изменится утильсбор на пять популярных иномарок, за которые до сих пор платили 3400 рублей:
- BMW X5: 2764000 рублей
- Toyota RAV4: 1970000 рублей
- Lixiang L6: 1800000 рублей
- BMW X3: 952000 рублей
- Geely Monjaro: 842000 рублей.
Как пишет источник со ссылкой на автоэксперта, это приведет к подорожанию абсолютно всех машин уже в декабре, в том числе маломощных и подержаных. То есть новые увесистые суммы утильсбора просто прибавят к цене авто мощнее 160 л.с., а остальные машины подорожают просто по инерции. Избежат взлета цены лишь модели, которые собираются в России.