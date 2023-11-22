В Сингапуре показали гуманоида с суперкрутыми бёдрами. Вот что он умеет

Олег

GR-1


Компания Fourier Intelligence опубликовала видеоролик с демонстрацией возможностей своих новых роботов-гуманоидов GR-1. О них рассказали в New Atlas.

Согласно источнику, главной фишкой новых роботов является необыкновенно продуманный и высокотехнологичный тазобедренный сустав. Его крутящий момент составляет 300 Нм, благодаря чему робот может поднять груз весом до 50 кг — и это при том, что сам 1,65-метровый гуманоид весит всего 55 кг.

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GR-1

GR-1 предназначен главным образом для ухода за пожилыми людьми. Например, он способен помочь старушке подняться с кровати или туалета, причем человек может ухватиться за большую фиолетовую ручку на бедрах робота.

На видео можно увидеть минимум 12 роботов, полностью готовых к отправке покупателю. Их стоимость пока не названа. 


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Источник:
New Atlas
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Комментарии

kardigan
+3267
kardigan
Бабулю инфаркт не хватит, когда проснувшись она увидит этого помощника рядом?!
Сегодня в 14:10
#
Юра из МУРа
+41
Юра из МУРа kardigan
На это и расчёт, чтобы как можно меньше людей осталось на этой грешной планете
Сегодня в 15:04
#
tellurian
+4772
tellurian kardigan
Хорошая версия. Вместо эвтаназии
Сегодня в 16:14
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