В Сингапуре показали гуманоида с суперкрутыми бёдрами. Вот что он умеет



Компания Fourier Intelligence опубликовала видеоролик с демонстрацией возможностей своих новых роботов-гуманоидов GR-1. О них рассказали в New Atlas.



Согласно источнику, главной фишкой новых роботов является необыкновенно продуманный и высокотехнологичный тазобедренный сустав. Его крутящий момент составляет 300 Нм, благодаря чему робот может поднять груз весом до 50 кг — и это при том, что сам 1,65-метровый гуманоид весит всего 55 кг.











GR-1 предназначен главным образом для ухода за пожилыми людьми. Например, он способен помочь старушке подняться с кровати или туалета, причем человек может ухватиться за большую фиолетовую ручку на бедрах робота.



На видео можно увидеть минимум 12 роботов, полностью готовых к отправке покупателю. Их стоимость пока не названа. GR-1 предназначен главным образом для ухода за пожилыми людьми. Например, он способен помочь старушке подняться с кровати или туалета, причем человек может ухватиться за большую фиолетовую ручку на бедрах робота.На видео можно увидеть минимум 12 роботов, полностью готовых к отправке покупателю. Их стоимость пока не названа.