В «Системе быстрых платежей» нашли способ запустить оплату айфоном без Apple Pay и QR-кодов



НСПК «МИР» собирается протестировать бесконтактную оплату с помощью iPhone через Bluetooth. Об этом пишет РБК.







Согласно источнику, «Национальная система платежных карт», в которую входят система «МИР» и Система быстрых платежей, анонсировала запуск нового способа бесконтактной оплаты с помощью устройств Apple. После того как Apple Pay перестал работать в России в 2022 году, владельцы iPhone обречены довольствоваться платежами по QR-кодам либо с помощью наклеенного на смартфон стикера, но скоро всё изменится.





«Это действительно прототип решения, который мы разработали. Мы впервые его представили только вчера, про него никто не знал. Решение действительно реализовано на технологии Bluetooth, есть такая технология Bluetooth Low Energy», — гендиректор НСПК.



Далее чиновник пояснил, что новое решение заключается в обеспечении возможности авторизовывать и совершать бесконтактную оплату в малом радиусе действия относительно терминала оплаты. Фактически это аналог NFC, при этом оплата будет совершаться на большем расстоянии от терминала, и вне зависимости от расположения смартфона. В ближайшее время новую технологию под названием «Волна» уже планируют опробовать более десяти российских банков; в перспективе они смогут встраивать её в свои приложения и предлагать пользователям смартфонов на iOS и Android.