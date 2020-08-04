«В этом году мы взяли курс на создание мультимодальной платформы городской мобильности – потребности наших пользователей в передвижении по городу не ограничиваются такси. Они также пользуются доставкой, каршерингом, а из-за пандемии растет популярность сервисов микромобильности, которые позволяют минимально пересекаться с другими людьми в одном пространстве», — исполнительный директор «Ситимобила» Виталий Бедарев.







Сервис такси «Ситимобил» начал сотрудничать с платформой URent. Таким образом в приложении появились поиск и бронирование электросамокатов.Возможность покататься на электроскутере будет доступна в городах присутствия обоих сервисов: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Стоимость аренды самоката будет варьироваться в зависимости от города и не отличаться от цен в приложении URent. К примеру, для москвичей аренда в 5 рублей за минуту и 30 рублей за активацию.URent планирует увеличить парк самокатов до конца сезона и вместе с «Ситимобилом» увеличить среднее количество поездок до 100-200 тысяч в месяц. Сервис аренды запустился в Сочи под конец 2018 года.