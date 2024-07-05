В следующем году Apple уберет один iPhone из линейки ради совершенно новой модели

Более тонкий алюминиевый корпус, чем титановая рама iPhone 17 Pro, уменьшенный Dynamic Island.

Дисплей 6,6 дюйма — нечто среднее между iPhone 17 и iPhone 17 Pro Max.

Объективы основных камер расположатся там, где еще никогда не были ранее. Возможно, камеры выстроят в горизонтальную линию наподобие Pixel 6-8.

ProMotion и LTPO-OLED будет во всей линейке iPhone 17, даже в самой доступной модели.

Селфи-камера 24 Мп с шестилинзовым объективом против 12 Мп и 5 линз в iPhone 14 / 15.

8 Гб ОЗУ вместо 6 Гб в текущих базовых моделях.

Увеличенный ценник — один из инсайдеров считает, что iPhone 17 Slim может стоить дороже, чем iPhone 17 Pro Max.

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Компания Apple собирается отказаться от Plus-версии iPhone в пользу новой модели. Об этом пишет MacRumors.Согласно источнику, новинка будет называться iPhone 17 Slim и заменит собой Plus-версию в линейке из четырех моделей iPhone. Сообщается, что редизайн этого устройства по значимости будет напоминать релиз iPhone X. На текущий момент об iPhone 17 Slim известно следующее:Если все эти подробности — и особенно последняя — окажутся правдой, то есть шанс, что речь идет вовсе не о замене iPhone Plus, а о полноценном флагмане iPhone 17 Ultra, который подвинет модель Pro Max с пьедестала.