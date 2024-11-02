В следующем году iPhone избавится от самого стыдного недостатка, над которым все смеются

Фото: MacRumors



Компания Apple наконец приведет дисплеи базовых iPhone в соответствие с их стоимостью. Об этом пишет MacRumors.



Качество дисплея в iPhone 14, 15 и 16 не первый год вызывает шквал критики и порождает тонну мемов. После презентации в сентябре 2024 года недовольство усилилось: пользователи негодуют, видя экран с 60 Гц в смартфоне за 70-100 тысяч рублей. По малопонятным причинам маркетологи Apple убеждены, что высокая частота обновления изображения — это привилегия для «профессионалов». К счастью, страдать осталось недолго.







Согласно источнику, все четыре модели iPhone 17 получат современные дисплеи OLED LTPO с поддержкой ProMotion, то есть 120 Гц. Обновление распространится как на самый доступный в линейке iPhone 17, так и на мифический iPhone 17 Slim (или Air), который должен будет ознаменовать новую эру в дизайне айфонов.



Напомним, что Apple также «придерживает» ProMotion для iPad Air и Macbook Air; никаких позитивных новостей или слухов об изменении положения пока не появлялось.