В смартфонах Galaxy появилась опция, которую ждали буквально все

Компания Samsung добавила в свежую линейку смартфонов Galaxy новую фичу, которая улучшает снимки с большим зумом. Об этом пишет SammyFans.Согласно источнику, функция получила название AI Remastered. Ранее в системе уже была кнопка Remastered, но теперь под ней скрывается совершенно другой алгоритм. Найти кнопку можно в «Галерее» в окне с подробной информацией на снимках, сделанных с 30-кратным или более увеличением.После нажатия запускается генеративный ИИ, который обрабатывает фото — выявляет и прорисовывает «мыльные» детали, улучшает резкость, компенсирует дрожание рук и размытие. Разрешение остается на уровне 12 Мп, но качество снимков значительно повышается. Кнопка Remastered также будет отображаться на фото с менее 30х зумом, но в таком случае будет использоваться старый алгоритм без ИИ.Сейчас нововведение появилось на смартфонах линейки Galaxy S26; также в сети есть отзывы пользователей Galaxy S25 Ultra, которые заметили у себя такую возможность. Пока неясно, на каких именно смартфонах она в итоге появится.