В смартфонах Samsung Galaxy появилась Nano Banana, и вы будете в восторге от нее

Олег
Galaxy

Компания Samsung выпустила обновление одной из функций пакета Galaxy AI, улучшив механизм правки изображений. Об этом пишет SamMobile.

Согласно источнику, алгоритм Now Brief обновился и получил функцию Nano Banana от Google Gemini. Это мощный ИИ для редактирования изображений: вы загружаете фотографию, вводите текст, который хотите изменить, и система делает всё остальное — меняет фон, корректирует настроение или полностью перерисовывает сцену.

Nano Banana уже была доступна в приложении Google Gemini, но теперь она нативно встроена в Personal Data Intelligence на телефонах Galaxy с поддержкой Now Brief. При запуске нейросеть выбирает случайное фото или селфи из галереи и предлагает несколько готовых вариантов преобразования. Чтобы использовать «банану», обновите приложение Personal Data Intelligence и активируйте тумблер в настройках Now Brief. 

SamMobile
