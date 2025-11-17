В смартфонах Samsung Galaxy появилась Nano Banana, и вы будете в восторге от нее

Компания Samsung выпустила обновление одной из функций пакета Galaxy AI, улучшив механизм правки изображений. Об этом пишет SamMobile.
Nano Banana уже была доступна в приложении Google Gemini, но теперь она нативно встроена в Personal Data Intelligence на телефонах Galaxy с поддержкой Now Brief. При запуске нейросеть выбирает случайное фото или селфи из галереи и предлагает несколько готовых вариантов преобразования. Чтобы использовать «банану», обновите приложение Personal Data Intelligence и активируйте тумблер в настройках Now Brief.