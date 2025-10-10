В смартфонах Vivo теперь тоже есть Liquid Glass







Китайский производитель гаджетов Vivo вдохновился языком дизайна Liquid Glass из iOS 26 для своей новой оболочки OriginOS 6. Система получила те же закругленные кнопки и полупрозрачный стеклянный вид, как в iPhone.

В коротком ролике смартфон Vivo демонстрирует интерфейс, который легко спутать с iOS 26. Большинство элементов, включая часы, «Пункт управления», значки приложений, закругленные кнопки, полупрозрачные папки и док, а также обои с «Пространственными сценами» максимально идентичны реализации Apple.Влияние Liquid Glass в дизайне не вызывает сомнений, но Vivo упоминает воду в описании операционной системы.Первые смартфоны Vivo и iQOO на базе OriginOS 6 выйдут уже 16 октября.