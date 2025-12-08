Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

В смартфоны возвращается разъем, о котором все давно забыли

Олег
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash 

Производители смартфонов собираются вернуть в устройства поддержку microSD. Об этом пишет WCCF tech.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Всё из-за кризиса на рынке памяти и резкого подорожания DRAM-чипов. Некоторые компании, производящие чипы памяти, уже отказались от потребительского рынка (например, Micron), а вендоры смартфонов предупреждают о скором повышении цен на все модели (например, Xiaomi). Цена LPDDR5X-чипа на 12 Гб сейчас составляет порядка $70, что вдвое больше ценника в $33 в начале года.

Согласно инсайдерской информации, чтобы сгладить подорожание, некоторые производители всерьез рассматривают опцию возврата поддержки microSD в свои смартфоны. За последнее десятилетие практически все вендоры отказались от этого слота в пользу встроенной памяти — она быстрее и лучше защищена от хакеров.

Сейчас разъем для microSD можно найти разве что в бюджетных смартфонах, но вскоре он может вернуться во все категории моделей. Скорее всего, он будет реализовываться по знакомой схеме «SIM + microSD», а вторую физическую симку может заменить eSIM. 

-1
Источник:
WCCF Tech
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Использовать Face ID в банковских приложениях опасно? Киберполиция рассказала, правда ли это
Двухсторонний смартфон: мини-читалка с MagSafe превращает iPhone или Pixel в электронную книгу
iPhone Fold рискует повторить судьбу iPhone Air из-за отказа от одного важного компонента

Рекомендации

Рекомендации

«Альфа-банк» перестал работать по всей стране
Российские водители нашли идеальную замену Hyundai Solaris и массово переходят на нее
Стив был неправ: этот девайс не нужен буквально никому, но вы всё равно его купите
«Ростелеком» перестал работать по всей стране

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+303
acinatnas
И как это сгладит подорожание ?
Сегодня в 09:11
#
tellurian
+2738
tellurian acinatnas
Карты памяти стоят не так дорого.
От 500₽ до 2000₽ за 128Гб.
Сегодня в 09:51
#
tellurian
+2738
tellurian
Люди буду брать дешевые карты памяти
и телефон будет тормозить или они будут портиться. А ругать будут производителя телефона :)
Сегодня в 09:50
#
+303
acinatnas
Какая связь между оперативной и картами памяти ?
Сегодня в 10:01
#
Yuri Konst
+184
Yuri Konst acinatnas
Автор не до конца проснулся)
Сегодня в 12:00
#
+34
myname32
такая же как между каналом про технологии и такси.
Сегодня в 10:42
#