В смартфоны возвращается разъем, о котором все давно забыли

Производители смартфонов собираются вернуть в устройства поддержку microSD. Об этом пишет WCCF tech.

Всё из-за кризиса на рынке памяти и резкого подорожания DRAM-чипов. Некоторые компании, производящие чипы памяти, уже отказались от потребительского рынка (например, Micron), а вендоры смартфонов предупреждают о скором повышении цен на все модели (например, Xiaomi). Цена LPDDR5X-чипа на 12 Гб сейчас составляет порядка $70, что вдвое больше ценника в $33 в начале года.Согласно инсайдерской информации, чтобы сгладить подорожание, некоторые производители всерьез рассматривают опцию возврата поддержки microSD в свои смартфоны. За последнее десятилетие практически все вендоры отказались от этого слота в пользу встроенной памяти — она быстрее и лучше защищена от хакеров.Сейчас разъем для microSD можно найти разве что в бюджетных смартфонах, но вскоре он может вернуться во все категории моделей. Скорее всего, он будет реализовываться по знакомой схеме «SIM + microSD», а вторую физическую симку может заменить eSIM.