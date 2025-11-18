Top.Mail.Ru

В соцсеть утекли живые фото часов Casio G-SHOCK Rock Crab — это просто восторг, и стоят недорого!

Олег
Фото: Casioblog
Фото: Casioblog

Пользователи зарубежных соцсетей обсуждают дизайн новой коллаборации G-SHOCK с Фондом Чарльза Дарвина. Фото часов выложили в сеть до старта продаж.

Речь идет о модели GA-B2100DF, которая продолжает дизайн, основанных на образах с Галапагосских островов. Сразу две версии — Rock Crab и Albatross сфотографировали вживую и выложили в сеть. Часы заметно отличаются от рендеров производителя в лучшую сторону.

Фото: @geesgshock / Gizmochina
Фото: @geesgshock / Gizmochina

Обе модели Casio довольно большие и массивные, в красно-оранжевом и серо-черном исполнении соответственно. Окраска «крабовых» часов переливается при комнатном освещении, основной циферблат тут глянцевый, а дополнительный получил стилизованную эмблему краба. «Альбатрос» имеет угольный оттенок с ярко-желтыми засечками на основном циферблате и серую фигурку птицы на дополнительном. Текстура циферблата объемная и меняется в зависимости от освещения от матовой до полуглянцевой.

Фото: @geesgshock / Gizmochina
Фото: @geesgshock / Gizmochina

В целом часы выглядят стильно, не игрушечно и вполне подходят для повседневной носки. В продажу обе модели должны поступить к декабрю, ориентировочный ценник — $170. 

1
Источник:
Gizmochina
