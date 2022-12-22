В Совете Федерации раскрыли планы относительно YouTube — звучит тревожно



Глава комиссии Совета Федерации раскрыл подробности планов государства относительно видеохостинга YouTube и видеоиндустрии в целом. Об этом пишет ТАСС.



Согласно источнику, интервью дал глава комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он рассказал о планах властей относительно YouTube и RuTube, а также о том, в каком направлении будет развиваться индустрия в России.



Прежде всего, Пушков признал — YouTube «довольно крепко закрепился в российском информационном пространстве». При этом он обратил внимание на рост и развитие RuTube: по его словам, библиотека контента превысила 20 млн видео, а число авторов — 60 тысяч в месяц. Это гораздо меньше, чем предлагает YouTube и чиновник это понимает.



Пушков заявил, что в ближайшее время YouTube «будет сосуществовать» с Rutube, поскольку последний очень важен для россиян, они к нему привыкли. Однако он подчеркнул, что в стране будет происходить постепенная «национализация информации», потому что «извне приходит информация уже автоматически политически обработанная. Она не объективна по определению».