﻿В список разрешённых сайтов включили региональные ресурсы

Александр
Фото freepik

Перечень российских интернет-сервисов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета (так называемый «белый список») был расширен. В него включили социально значимые региональные онлайн-платформы, а также ряд федеральных ресурсов.

Новыми участниками списка стали сайты администраций отдельных субъектов РФ и региональные сервисы в ключевых сферах: здравоохранение, образование, общественный транспорт. Также были добавлены федеральные ресурсы, среди них — сайт Центрального банка России, официальные порталы операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком» и платформа «Россия — страна возможностей». Доступ в периоды ограничений сохранят информационные системы «Молодёжь России» и всероссийский студенческий проект «Твой ход». Из средств массовой информации в список вошли «Известия» и ТАСС. Кроме того, в список включены коммерческие сервисы: платформа для сделок с недвижимостью «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатр Okko.

Важным условием для включения в «белый список» является нахождение всех вычислительных ресурсов сервиса на территории России. Формирование перечня ведётся на основе предложений федеральных и региональных органов власти и согласовывается с профильными ведомствами, отвечающими за безопасность. Самостоятельно подать заявку на включение ресурсы не могут. На первом и втором этапах в «белый список» вошли наиболее востребованные российские сервисы, сайты государственных органов, СМИ и крупные маркетплейсы.

Комментарии

Adamaska
+151
Adamaska
Банки не хотим добавить?
2 минуты назад
#