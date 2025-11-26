В спор о скидках на маркетплейсах вмешался Роспотребнадзор



Фото freepik



В Общественном совете при Роспотребнадзоре В Общественном совете при Роспотребнадзоре подтвердили законность предоставления скидок маркетплейсами при оплате картами их собственных банков. Член совета, глава Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий заявил, что такие программы лояльности не нарушают прав потребителей и соответствуют действующему законодательству.

«Роспотребнадзор ранее уже разъяснял, что скидка покупателям при оплате определённым платежным инструментом соответствует законодательству и не ущемляет права покупателей», — подчеркнул Недзвецкий. По его словам, маркетплейсы не дискриминируют других участников финансового рынка, поскольку предоставляют потребителям различные способы оплаты, включая карты любых банков.Эксперт отметил, что скидки при выборе собственных платёжных инструментов площадки являются легальным элементом маркетинговых стратегий. Такие программы способствуют популяризации безналичных расчётов и представляют собой форму здоровой конкуренции, от которой выигрывает непосредственно потребитель.Недзвецкий также обратил внимание, что программы лояльности и скидки широко применяются не только в онлайн-торговле, но и в других секторах экономики — банковской сфере, ритейле, недвижимости. Это распространённая практика, позволяющая бизнесу привлекать клиентов, а покупателям получать дополнительную выгоду.