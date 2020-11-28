Spotify
Пользователи музыкального сервиса Spotify обратили внимание, что в плейлисте Christmas Hits появились «истории». Их можно просмотреть, нажав на аватарку списка воспроизведения. Новая функция пока доступна только в мобильном приложении.

Сейчас в плейлисте Christmas Hits доступны несколько видео от артистов, среди которых Дженнифер Лопес, Келли Кларксон и Pentatonix. «Истории» также появились в списке воспроизведения Tear Drop и расширенной версии альбом Good News от Megan Thee Stallion.

В Spotify подтвердили, что новая возможность пока запущена в тестовой версии. Пока нет информации появится ли еще больше «историй» на платформе музыкального сервиса.

«Мы регулярно проводим ряд тестов в целях улучшения пользовательского интерфейса. Некоторые из этих функций в конечном итоге добираются до публичного запуска, но не все. Сейчас у нас нет новостей о планах», — Spotify.

В прошлом году выяснилось, что Spotify работает над «историями» для артистов. Стоит отметить, что подобная функция уже есть в Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube и Twitter. Поэтому не удивительно, что музыкальный сервис работает над аналогичной возможностью.


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Источник:

Engadget Engadget

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