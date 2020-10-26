





Spotify запустил новую функцию, которая позволяет пользователям входить в систему, используя свою учетную запись Google. Также можно зарегистрироваться в сервисе с помощью этого способа на Android.Когда вы откроете приложение Spotify на Android на странице входа появится кнопка «Войти с помощью Google» над опцией входа с помощью учетной записи Facebook, которая была доступна уже много лет. В службе поддержки сервиса отметили, что пока у пользователей не получится связать Google-аккаунт с существующей учетной записью в Spotify. Даже если вы зарегистрировались в Spotify, используя тот же адрес электронной почты, что и в учетной записи Google, вам всё равно будет предложено войти в систему, указав свой e-mail и пароль.Помимо приложения для Android, возможность входа в систему с использованием учетной записи Google сейчас доступна также в веб-клиенте сервиса. В приложениях для iOS и Windows войти с помощью этого способа не получится.