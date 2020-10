Если отменить пробную подписку Spotify Premium потоковый сервис предлагает прослушать «прощальный плейлист». Названия композиций из списка воспроизведения складываются в забавную фразу.Складывая названия треков сверху вниз по порядку получается фраза «If you leave us now you'll take away the biggest part of us» («Если ты покинешь нас сейчас, ты заберёшь большую часть нас»). Сайт vc.ru задал вопрос сервису, имеются ли подобные плейлисты для пользователей других стран, но ответ пока не получен.Запуск Spotify в России состоялся в середине июля 2020 года. Сейчас у пользователей, оформивших платную подписку Premium, заканчивается пробный период и начинает взиматься абонентская плата согласно выбранному тарифу.