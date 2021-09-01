Spotify запустил функцию «Ситнез». Ранее она тестировалась на небольшом количестве пользователей, а теперь доступна всем.
«Ситнез» автоматически составляет плейлист из треков, которые нравятся двум людям — вам и одному из ваших друзей в Spotify. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно зайти в «Поиск», а затем в раздел «Для тебя» и отправить другу приглашение из этого раздела. Вы также увидите, насколько совпали ваши музыкальные предпочтения с другом.
В общих плейлистах появятся смешанные в случайном порядке треки из медиатеки обоих пользователей. Подразумевается, что такие плейлисты нужно слушать вдвоём, но их можно запускать и индивидуально — если хочется услышать треки из коллекции друга, которые, по «мнению» алгоритмов Spotify, могут понравиться вам. Чем сильнее совпадают музыкальные вкусы, тем длиннее будет плейлист, а у людей с кардинально разными вкусами общий плейлист может оказаться пустым.
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