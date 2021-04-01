

Spotify выпустил три новых категории персонализированных плейлистов, которые будут развиваться и меняться вместе с вашими музыкальными предпочтениями.



Стриминговый сервис представил подборки по трем категориям: исполнителям, жанрам и десятилетиям. В каждом можно найти по несколько плейлистов. Они будут формироваться с помощью его фирменных алгоритмов.



Плейлисты доступны пользователей тарифов Free и Premium по всему миру. Найти их можно в разделе Spotify «Для тебя».



Ранее Spotify стал доступен всем владельцам консолей PlayStation 4 и PS5 из России. Чтобы управлять музыкой было удобнее, пользователи консолей могут воспользоваться преимуществами функции Spotify Connect, доступной в Spotify на Android/iOS.





