В США начали запрещать TikTok





В американском штате Монтана ввели запрет социальной сети TikTok. Она зарегистрирована в США, но опосредованно принадлежит китайской компании Bytedance, которую подозревают в шпионаже в пользу властей Китая.



Губернатор штата Грег Джанфорте сообщил, что отдал указание главе своего IT-отдела «запретить любое приложение, которое предоставляет личную информацию или данные иностранным противникам из государственной сети». Как следует из подписанного им документа, к январю 2024 года Apple и Google обязаны удалить приложение TikTok из своих магазинов на территории Монтаны. Джанфорте объяснил принятое им решение заботой о личных данных жителей штата. Наказание за использование TikTok не предусмотрено.



Последует ли за этим запрет соцсети в других штатах, пока неизвестно. Ранее в Конгрессе США выступил сенатор от штата Вирджиния Марк Уорнер, который заявил, что TikTok беспокоит его как инструмент пропаганды. Монтана стал первым штатом, где Tiktok оказался запрещён, хотя блокировка этой соцсети планировалась ещё в 2020 году, когда президентом страны был Дональд Трамп. По слухам, он решил не блокировать Tiktok, опасаясь, что это вызовет негативную реакцию американцев, и его не изберут на новый срок.



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