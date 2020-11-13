Министерство торговли США отменило распоряжение о блокировке TikTok, которое должно было вступить в силу 12 ноября. Об этом сообщил The Wall Street Journal.
Минторгу пришлось приостановить действие распоряжения о блокировке после иска от трёх американских блогеров, которые попросили суд не вводить ограничения на работу сервиса. Ведомство заявило, что блокировка отложен в ожидании дальнейшего развития правовых решений. Правительство США подало апелляцию, мотивируя это тем, что блокировка направлена на защиту пользовательских данных.
Приказ о блокировке TikTok был подписан президентом США Дональдом Трампов в августе, но с тех пор его исполнение неоднократно откладывалось, в том числе по причине подготовки сервиса к продаже. В сентябре стало известно, что американский бизнес TikTok намерены приобрести Oracle и Walmart.
28 сентября в США должен был вступить запрет на распространение TikTok через магазины приложений Apple и Google, но это не произошло. Судья Федерального окружного суда США Карл Николс вынес предварительный судебный запрет на эту блокировку. Судьба бизнеса TikTok сейчас решается на уровне властей США и Китая, но последнее слово, вероятно, будет за американским судом, который может наложить вето на любое действие президента США.
TikTok испытывает трудности в США из-за претензий со стороны властей страны которые считают, что с помощью этого сервиса китайская компания ByteDance собирает данные американцев и передаёт их правительству КНДР. ByteDance согласилась продать американское подразделение TikTok одной из компаний с регистрацией в США и должна лишиться любой, даже миноритарной доли в TikTok и не иметь никакого отношения к этому сервису в США, хотя сможет управлять им в других странах.
В ноябре Трампа не переизбрали, новым президентом стал Джо Байден, взявший себе в советники топ-менеджеров Alphabet, Microsoft, Amazon, Apple, Oracle и Facebook. Эти компании пожертвовали на предвыборную кампанию Байден суммарно 8,4 миллиарда долларов.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru