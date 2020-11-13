Тайна межзвездного гостя Оумуамуа становится все запутаннее

Производители убили домашний оверклокинг. Что будет дальше?

Самые необычные процессорные кулеры за всю историю компьютеров

Apple за день подешевела на три «Газпрома»

Хотите iCloud на 50 ГБ за 0 рублей? Забирайте

USB-C должен был упростить нашу жизнь, но в итоге он только все запутал