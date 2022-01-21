Судебный комитет Сената США одобрил «Закон об американских инновациях и свободе выбора в интернете». Об этом сообщает зарубежный ресурс MacRumors со ссылкой на The Wall Street Journal.
Ранее мы рассказали о том, что власти США снова начали давить на Apple. Цель этой кампании — заставить её разрешить установку iOS-приложений в обход App Store, из любых источников. Чтобы сломать Apple, сенаторам США был представлен законопроект «об американских инновациях и свободе выбора в интернете», который касается как её самой, так и других крупнейших корпораций вроде Google и Meta.
Слушание судебного комитета Сената США было назначено на 20 января. Оно завершилось, и упомянутый выше закон был одобрен. Теперь он поступит в Сенат на голосование — по результатам голосов будет принято решение исполнять его или же отклонить. Apple призывала комитет не пропускать этот закон на этап голосования, но этап обсуждения он всё же прошел. По мнению компании, возможность установки софта на iPhone и iPad приведет к полной потере безопасности iOS.
Отметим, что сами сенаторы оценивают проект неоднозначно. В Сенате есть немало его противников, которые считают, что этим законом власти хотят приструнить «небольшое количество конкретных организаций», при этом компании поменьше он никак не затронет. Другие сенаторы говорят, что проект недостаточно конкретен и в текущем виде может привести к «сопутствующему ущербу».
Источник отмечает, что «Закон об американских инновациях и свободе выбора в интернете» действительно в первую очередь направлен на урегулирование деятельности Apple, Google, Meta и Amazon, и частично затронет такие платформы, как TikTok.
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